Xiaomi создаст смартфоны с функцией защиты от подглядывания

Китайский производитель электроники Xiaomi запатентовал новую технологию для защиты от стороннего взгляда на экран смартфона. Об этом сообщает портал ITHome.

Технология подразумевает использование специального постоянно работающего датчика. Он будет распознавать лица в пределах своего угла зрения.

Если на экран будут смотреть не внесенные в базу смартфона пользователи, устройство оповестит об этом и заблокируется. Кроме того, разработка предполагает и тонкую настройку, когда пользователь сам задает, что сможет увидеть посторонний.

С помощью нового функционала компания намерена обеспечить пользователям безопасность и защиту личных данных.

Ранее собственную технологию антиподглядывания запатентовала Apple. Компания намерена добиться такого принципа работы дисплеев iPhone и iPad, чтобы только владелец мог видеть отображаемый контент. Сторонние люди, изучающие экран смартфона или планшета, будут видеть только беспорядочный неразборчивый текст.

Также смартфоны Huawei серии Mate30 оснащены функцией защиты от посторонних наблюдателей, отмечает ITHome. Когда рядом находятся люди, в уведомлении о новом сообщении не отображается его содержание. Подробные сведения об смс видны только владельцу устройства.

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Фото: A Lot Of People / Shutterstock