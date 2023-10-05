Пользователи Xiaomi в России пожаловались на сбои в работе «умных» гаджетов

Владельцы гаджетов Xiaomi в России с вечера 4 октября стали жаловаться на сбой в их работе, проблемы не исчезли и к 6:00 5 октября. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Новосибирска, свидетельствуют данные портала Downradar.
Пользователи жаловались на проблемы с умными пылесосами, камерами видеонаблюдения, системой «умный дом», дверными звонки, чайниками.
Многие владельцы писали, что такой массовый сбой впервые за много лет за время использования техники китайского производителя.
Представители компании утверждают, что работают над устранением проблемы. Что стало причиной сбоев в работе сервисов и устройств Xiaomi, пока неизвестно.
Фото на обложке: Chouaib Erramzi /
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