Владельцы гаджетов Xiaomi в России с вечера 4 октября стали жаловаться на сбой в их работе, проблемы не исчезли и к 6:00 5 октября. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Новосибирска, свидетельствуют данные портала Downradar.

Пользователи Xiaomi в России пожаловались на сбои в работе «умных» гаджетов