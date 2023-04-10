Xiaomi представила умные очки для разговоров по телефону и прослушивания музыки

Xiaomi представила умные очки с возможностью разговора по телефону и прослушивания музыки. Гаджет автономный и может работать до семи часов в режиме разговора. Покупка пока доступна только по предзаказу.

Новинка представлена на сайте официальной краудфандинговой платформы Xiaomi. Гаджет получил название Mijia Smart Audio Glasses.

Умные очки с защитой от пыли и влаги по стандарту IP54 выполнены в пяти вариантах дизайна, в том числе солнцезащитные с затемненными линзами и версией со специальными оправами для корригирующих линз.

К Mijia Smart Audio Glasses можно подключить по Bluetooth два устройства одновременно. Управление функциями возможно голосом и через сенсорные элементы на дужках.

С помощью очков можно принимать звонки и разговаривать по телефону, а также слушать музыку. Для этого Xiaomi оснастила встроенные микрофоны системой активного шумоподавления.

В музыкальном режиме гаджет может проработать до десяти часов на одном заряде аккумулятора, в режиме разговора – до семи часов.

По предзаказу гаджет будет стоить 799 юаней (9,5 тыс. рублей). О продажах вне Китая пока не сообщается.

Фото: Xiaomi