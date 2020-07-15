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Владелец re:Store будет развивать сеть магазинов Xiaomi в России

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Компания Inventive Retail Group, которая развивает сеть re:Store и монобрендовые магазины Samsung, откроет магазины Xiaomi. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей российского ритейлера и китайского производителя. 

Владелец re:Store будет развивать сеть магазинов Xiaomi в России

Первый магазин откроется 22 июля в московском торговом центре «Fort Отрадное». В магазине будут представлены смартфоны, планшеты, ноутбуки, часы и браслеты, а также различные аксессуары бренда Xiaomi. 

Xiaomi развивает монобрендовые магазины в России с помощью партнеров, отметили в компании.

По словам собеседников издания, производитель электроники не рассматривает партнерство с Inventive Retail Group как запуск принципиально новой сети магазинов. Покупатели не должны заметить существенной разницы по сравнению с другими официальными магазинами Xiaomi. 

Intentive Retail Group поможет Xiaomi расширить сеть монобрендовых магазинов, в первую очередь в регионах. Всего компания планирует открыть в России до 60 магазинов китайского бренда. 

Фото: Iryna Imago / Shutterstock 

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