Xiaomi представила свой первый электромобиль SU7

Китайская корпорация Xiaomi представила на презентации в Пекине свой первый электромобиль — пятиместный седан SU7 (Speed Ultra). Компания объявила о планах стать одним из ведущих мировых автопроизводителей в ближайшие 15-20 лет. Трансляция велась в соцсети Facebook*.
По словам главы Xiaomi Лэя Цзюня, машина оснащена «супер-электродвигателем», благодаря которому SU7 разгоняется до 100 км в час быстрее, чем электромобили Tesla и Porsche.
SU7 проезжает на одном заряде 800 км, максимальная скорость — 265 км.ч. Аккумуляторы для машины поставляют китайские Contemporary Amperex Technology Co. и BYD Co.
Отмечается, что в бортовом компьютере машины установлена та же операционная система, что «в популярных смартфонах Xiaomi и других девайсах». Ожидается, что SU7 поступит в продаже через несколько месяцев. Стоимость машины пока не озвучивается.
Впервые Xiaomi сообщила о планах выпускать электромобили еще в 2021 году. Однако китайские власти ограничивают производство машин новыми участниками рынка. Для реализации проекта Xiaomi сотрудничает с госкомпанией Beijing Automotive Group Co.
* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.
Фото на обложке: Социальные сети Xiaomi
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Xiaomi представила логотип операционной системы HyperOS
- 2 4 главных тренда на digital-рынке Китая: репортаж с острова Хайнань
- 3 Китайская BYD может обогнать Tesla по общемировым продажам электромобилей
- 4 Лучшие электромобили, которые можно купить в России
- 5 Электроэпоха: какие перспективы на рынке электромобильности у стартапов
ВОЗМОЖНОСТИ
28 декабря 2023
29 декабря 2023
31 декабря 2023