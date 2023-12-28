Xiaomi представила свой первый электромобиль SU7

Китайская корпорация Xiaomi представила на презентации в Пекине свой первый электромобиль — пятиместный седан SU7 (Speed Ultra). Компания объявила о планах стать одним из ведущих мировых автопроизводителей в ближайшие 15-20 лет. Трансляция велась в соцсети Facebook*.

По словам главы Xiaomi Лэя Цзюня, машина оснащена «супер-электродвигателем», благодаря которому SU7 разгоняется до 100 км в час быстрее, чем электромобили Tesla и Porsche.

SU7 проезжает на одном заряде 800 км, максимальная скорость — 265 км.ч. Аккумуляторы для машины поставляют китайские Contemporary Amperex Technology Co. и BYD Co.

Отмечается, что в бортовом компьютере машины установлена та же операционная система, что «в популярных смартфонах Xiaomi и других девайсах». Ожидается, что SU7 поступит в продаже через несколько месяцев. Стоимость машины пока не озвучивается.

Впервые Xiaomi сообщила о планах выпускать электромобили еще в 2021 году. Однако китайские власти ограничивают производство машин новыми участниками рынка. Для реализации проекта Xiaomi сотрудничает с госкомпанией Beijing Automotive Group Co.

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Фото на обложке: Социальные сети Xiaomi