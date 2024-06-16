Xiaomi уволила двух руководителей из-за подозрений во взятках

Китайский мобильный гигант Xiaomi уволил двух региональных руководителей за получение взяток. Сообщается, что оба топ-менеджера были ключевыми фигурами в продвижении зарубежной экспансии компании.

Как передает GizmoChina со ссылкой на отчет Sina Technology, Чэнь Бинсюй, бывший генеральный менеджер латиноамериканского региона, был уличен в вымогательстве взяток, получении дорогих подарков и участии в роскошных развлечениях, финансируемых деловыми партнерами.

Сотрудник Xiaomi был уволен, лишен опционов на акции и обязан компенсировать финансовые потери.

Против Оуена, бывшего руководителя бизнеса в Западной Европе, выдвинуты обвинения в формировании дорогостоящих фейковых сделок по аутсорсингу. Компания возбудила против него уголовное судебное разбирательство, а также требует возместить ущерб.

По данным GizmoChina, несмотря на действия экс-руководителей, в первом квартале 2024 года Xiaomi поставила в Латинскую Америку 5,3 млн устройств, заняв 15,3% рынка. На европейском рынке мобильных устройств китайский гигант занял третью позицию с долей 16%.

Xiaomi демонстрирует свою приверженность принципам «нулевой терпимости» к коррупции и посылает четкий сигнал всему миру, уволив сотрудников, которые были ключевыми фигурами в развитии международного бизнеса производителя.