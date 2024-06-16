Xiaomi уволила двух руководителей из-за подозрений во взятках

Китайский мобильный гигант Xiaomi уволил двух региональных руководителей за получение взяток. Сообщается, что оба топ-менеджера были ключевыми фигурами в продвижении зарубежной экспансии компании.
Как передает GizmoChina со ссылкой на отчет Sina Technology, Чэнь Бинсюй, бывший генеральный менеджер латиноамериканского региона, был уличен в вымогательстве взяток, получении дорогих подарков и участии в роскошных развлечениях, финансируемых деловыми партнерами.
Сотрудник Xiaomi был уволен, лишен опционов на акции и обязан компенсировать финансовые потери.
Против Оуена, бывшего руководителя бизнеса в Западной Европе, выдвинуты обвинения в формировании дорогостоящих фейковых сделок по аутсорсингу. Компания возбудила против него уголовное судебное разбирательство, а также требует возместить ущерб.
По данным GizmoChina, несмотря на действия экс-руководителей, в первом квартале 2024 года Xiaomi поставила в Латинскую Америку 5,3 млн устройств, заняв 15,3% рынка. На европейском рынке мобильных устройств китайский гигант занял третью позицию с долей 16%.
Xiaomi демонстрирует свою приверженность принципам «нулевой терпимости» к коррупции и посылает четкий сигнал всему миру, уволив сотрудников, которые были ключевыми фигурами в развитии международного бизнеса производителя.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Лучшие китайские смартфоны на 2024 год
- 2 4 главных тренда на digital-рынке Китая: репортаж с острова Хайнань
- 3 «Кухня на районе» приостановила работу из-за вспышки заболевания
- 4 Adidas расследует коррупцию в китайском подразделении
- 5 Коррупция в корпорациях, разработка российской консоли, Artifact в Yahoo News: главное 16 июня
ВОЗМОЖНОСТИ
16 июня 2024
16 июня 2024
16 июня 2024
16 июня 2024
16 июня 2024