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Xiaomi выпустила карманную беспроводную колонку

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Xiaomi представила компактную умную колонку XiaoAI Portable Speaker. Она поддерживает функцию голосового ассистента. Об этом сообщает Xiaomi.

Xiaomi выпустила карманную беспроводную колонку

Новинка компактна и может поместиться в карман брюк.

speaker xiaomi

С помощью голосового управления в колонке можно запустить таймер выключения и проверить оставшийся заряд аккумулятора. При подключении к смартфону доступен дополнительный голосовой асисстент через микрофон в колонке. С его помощью можно находить информацию в интернете, смотреть прогноз погоды, запускать музыку, управлять другими устройствами умного дома.

speaker xiaomi

Устройство выполнено из белого пластика и имеет разъем USB-C для зарядки. Подключение к смартфону осуществляется через Bluetooth 5.0. На верхней части динамика располагаются две кнопки, а также микрофон.

speaker xiaomi

Вес колонки и емкость аккумулятора не сообщаются. Но Xiaomi утверждает, что портативный динамик способен автономно работать около шести часов.

Также сообщается, что для смартфонов с прошивкой MIUI предусмотрена возможность мгновенного соединения через Bluetooth с помощью автоматически всплывающего окошка. На данный момент эта функция доступна для пользователей Xiaomi Mi 9 Pro, Mi 10 и Mi 10 Pro.

speaker xiaomi

Колонка уже поступила в продажу. Ее цена составляет всего $7.

Фото: Xiaomiyoupin

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