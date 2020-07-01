Xiaomi выпустила карманную беспроводную колонку

Xiaomi представила компактную умную колонку XiaoAI Portable Speaker. Она поддерживает функцию голосового ассистента. Об этом сообщает Xiaomi.

Новинка компактна и может поместиться в карман брюк.

С помощью голосового управления в колонке можно запустить таймер выключения и проверить оставшийся заряд аккумулятора. При подключении к смартфону доступен дополнительный голосовой асисстент через микрофон в колонке. С его помощью можно находить информацию в интернете, смотреть прогноз погоды, запускать музыку, управлять другими устройствами умного дома.

Устройство выполнено из белого пластика и имеет разъем USB-C для зарядки. Подключение к смартфону осуществляется через Bluetooth 5.0. На верхней части динамика располагаются две кнопки, а также микрофон.

Вес колонки и емкость аккумулятора не сообщаются. Но Xiaomi утверждает, что портативный динамик способен автономно работать около шести часов.

Также сообщается, что для смартфонов с прошивкой MIUI предусмотрена возможность мгновенного соединения через Bluetooth с помощью автоматически всплывающего окошка. На данный момент эта функция доступна для пользователей Xiaomi Mi 9 Pro, Mi 10 и Mi 10 Pro.

Колонка уже поступила в продажу. Ее цена составляет всего $7.

Фото: Xiaomiyoupin