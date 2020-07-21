Китайский конкурент Tesla привлек $500 млн

Китайский стартап по производству интеллектуальных электромобилей Xpeng Motors закрыл новый раунд инвестиций. Около $500 млн поступило от группы инвесторов, включая Aspex, Coatue, Hillhouse Capital и Sequoia Capital China. Об этом сообщается на сайте компании.

Полученные деньги Xpeng Motors планирует направить на разработку новых автомобилей для среднего класса в Китае. В апреле компания начала поставки нового спортивного седана Xpeng P7, который известен как конкурент Tesla. К июлю этого года совокупный объем продаж Xpeng превысил 20 тысяч электромобилей, сообщают «Ведомости».

В ноябре прошлого года Xpeng Motors получила $400 млн от группы инвесторов во главе с Xiaomi. С этой компанией стартап будет разрабатывать технологии управления функциями автомобиля через смартфон. Среди других акционеров — IDG Capital, Foxconn и Alibaba.

Стартап был основан в 2014 году. Общий объем привлеченных в компанию инвестиций составляет около $2,2 млрд, посчитали в издании. Следующим шагом может быть размещение акций на американской бирже Nasdaq.

Конкуренция на рынке новых энергетических транспортных средств в Китае продолжает усиливаться. Этому способствует стимулирующая политика китайского правительства в этой сфере, пишет CNBS. Так, субсидии на энергоносители и налоговые льготы, срок действия которых истекал в этом году, продлены до 2022 года. Несмотря на падение продаж электромобилей в июне на 33,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в месячном исчислении рынок показал рост.

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