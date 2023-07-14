Криптовалюта XRP выросла на 96% после победы компании в суде с Комиссией по ценным бумагам США

Начавшееся в 2020 году судебное дело Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам США против Ripple Labs завершилось победой последней. Все эти годы компания обвинялась в продаже незарегистрированных ценных бумаг.
Начиная с 2020 года, Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам США (SEC) развернула активную компанию против ряда крупных криптопроектов. Одним из громких дел было противосстояние с Ripple Labs, которых регулятор обвинял в продаже незарегистрированных ценных бумаг.
Итогом разбирательств стало решение суда Южного округа Нью-Йорка о том, что продажи и токена XRP не представляют собой предложение и реализацию инвестиционных контрактов. SEC проиграла дело.
Эксперты считают, что это событие может стать поворотным для всей криптоиндустрии, ведь до этого компаниям не удадавалось одерживать столь крупные победы над финансовым регулятором США. Более того, прецедент явно будет использоваться в качестве примера и другими компаниями, находящимися в процессе разбирательств с SEC — в частности, Coinbase и Binance.
Фирменный токен проекта XRP крайне позитивно отреагировал на решение судьи — в течение дня его стоимость выросла на 96%, и позитивный тренд не думает останавливаться.
Фото на обложке сгенерировала нейросеть Midjourney.
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