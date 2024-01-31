XWAY выпустил бесплатный инструмент для автоматического тестирования фото на Wildberries

Операционный партнер маркетплейсов XWAY в своем сервисе для управления продвижением на Wildberries XWAY ADV открыл бесплатную функцию А/В-тестирования для всех селлеров. Инструмент не требует платных подписок и сложных интеграций. Кроме того, возможность проверки нескольких вариантов одновременно сокращает и общее время тестирования, и расходы на продвижение.

В 2024 году селлеров на Wildberries — тысячи, и каталог маркетплейса содержит множество очень похожих друг на друга товаров. Задача любого продавца — обратить внимание покупателя именно на свою продукцию, и правильно сделанное фото товара играет одну из ключевых ролей: когда оно привлекательное, покупатель кликает на карточку и оформляет заказ.

Но как понять, какая именно фотография понравится аудитории и будет приносить заказы? Вариант один — тестировать и сравнивать цифры. Зачастую простое добавление флага компании-производителя или, скажем, цветочной рамки в карточку-подарок к 8 марта кратно увеличивает трафик, а расходы на рекламу сокращает в несколько раз.

Операционный партнер маркетплейсов XWAY в своем сервисе для управления продвижением на Wildberries XWAY ADV открыл бесплатную функцию А/В-тестирования для всех желающих. Уже сейчас инструмент доступен любому селлеру, не требует платных подписок, сложных интеграций и дополнительных трудозатрат. Кроме того, возможность проверки нескольких вариантов одновременно сокращает и общее время тестирования, и расходы на продвижение.

Средний результат селлеров, которые уже воспользовались новым инструментом, — увеличение процента CTR от двух до пяти раз. При большом трафике Wildberries прирост CTR даже на десятую долю процента уже способен значительно вырастить продажи. А при правильном подборе фото экономия на рекламе доходит до 70% бюджета.

Чтобы начать пользоваться бесплатным инструментом от XWAY, нужно:

Перейти по ссылке и зарегистрироваться в сервисе XWAY ADV. Загрузить одно или несколько фото. Определить бюджет теста. Запустить тест.

Система будет сама менять главное фото товара при наборе необходимого количества просмотров. Когда тест завершится, фото, которое определено лучшим, будет автоматически установлено главным.

Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock

ООО «ТИСЭЙЛ»

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