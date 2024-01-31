XWAY выпустил бесплатный инструмент для автоматического тестирования фото на Wildberries

Операционный партнер маркетплейсов XWAY в своем сервисе для управления продвижением на Wildberries XWAY ADV открыл бесплатную функцию А/В-тестирования для всех селлеров. Инструмент не требует платных подписок и сложных интеграций. Кроме того, возможность проверки нескольких вариантов одновременно сокращает и общее время тестирования, и расходы на продвижение.
В 2024 году селлеров на Wildberries — тысячи, и каталог маркетплейса содержит множество очень похожих друг на друга товаров. Задача любого продавца — обратить внимание покупателя именно на свою продукцию, и правильно сделанное фото товара играет одну из ключевых ролей: когда оно привлекательное, покупатель кликает на карточку и оформляет заказ.
Но как понять, какая именно фотография понравится аудитории и будет приносить заказы? Вариант один — тестировать и сравнивать цифры. Зачастую простое добавление флага компании-производителя или, скажем, цветочной рамки в карточку-подарок к 8 марта кратно увеличивает трафик, а расходы на рекламу сокращает в несколько раз.
Операционный партнер маркетплейсов XWAY в своем сервисе для управления продвижением на Wildberries XWAY ADV открыл бесплатную функцию А/В-тестирования для всех желающих. Уже сейчас инструмент доступен любому селлеру, не требует платных подписок, сложных интеграций и дополнительных трудозатрат. Кроме того, возможность проверки нескольких вариантов одновременно сокращает и общее время тестирования, и расходы на продвижение.
Средний результат селлеров, которые уже воспользовались новым инструментом, — увеличение процента CTR от двух до пяти раз. При большом трафике Wildberries прирост CTR даже на десятую долю процента уже способен значительно вырастить продажи. А при правильном подборе фото экономия на рекламе доходит до 70% бюджета.
Чтобы начать пользоваться бесплатным инструментом от XWAY, нужно:
- Перейти по ссылке и зарегистрироваться в сервисе XWAY ADV.
- Загрузить одно или несколько фото.
- Определить бюджет теста.
- Запустить тест.
Система будет сама менять главное фото товара при наборе необходимого количества просмотров. Когда тест завершится, фото, которое определено лучшим, будет автоматически установлено главным.
Фото на обложке: Ground Picture /
erid: 4CQwVszH9pWvoQAySmB
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