В «Яндекс.Деньгах» появилась автоматическая оплата штрафов ГИБДД

«Яндекс.Деньги» добавили услугу автооплаты штрафов ГИБДД. Если пользователь ее подключит, сервис будет присылать уведомления о новых штрафах и сразу же их оплачивать. Об этом Rusbase рассказали в компании.

В «Яндекс.Деньгах» уточнили, что с помощью сервиса можно оплатить штрафы ГИБДД на сумму до 750 рублей с непросроченным льготным периодом, полученные после подключения услуги автоплатежа.

Деньги будут списаны из электронного кошелька или с банковской карты пользователя. Комиссия за услугу составит 1% от суммы платежа, но не меньше 30 рублей.

Данные об оплате штрафа «Яндекс.Деньги» обещают сразу же передавать в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах.

Подключить услугу можно в личном кабинете на сайте сервиса. В дальнейшем это можно будет сделать и в приложениях «Яндекс.Деньги», «Яндекс.Штрафы» и «Яндекс.Навигатор»,отметили в компании.

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