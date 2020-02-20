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Группа «Яндекс.Маркет» рассказала о росте выручки на 145% в 2019 году

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Группа компаний «Яндекс.Маркет» объявила финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2019 год. Выручка всей группы за год выросла на 145%, а в отчетном квартале — на 120%, рассказали Rusbase в компании.

Группа «Яндекс.Маркет» рассказала о росте выручки на 145% в 2019 году

«Яндекс.Маркет» — совместное предприятие Сбербанка и «Яндекса» в сфере электронной коммерции.

В группу входит основной сервис по выбору товаров, маркеплейс «Беру» и экспериментальные проекты: приложение «Суперчек», агрегатор служб доставки «Яндекс.Доставка» и сервис «Яндекс.Маркет Аналитика».

  • Выручка сервиса выбора товаров «Яндекс.Маркет» за 2019 год выросла на 30%, в четвертом квартале — на 26%.
  • Дневная аудитория сервиса в четвертом квартале составляла в среднем 4 млн человек (рост на 19%).
  • Расчетный товарооборот «Яндекс.Маркета» в 2019 году составил 200 млрд рублей.
  • Товарооборот «Беру» в четвертом квартале вырос на 236% и превысил 4 млрд рублей в месяц.
  • База активных клиентов «Беру» за 2019 год достигла 2,5 млн человек. Дневная аудитория маркетплейса в четвертом квартале превысила 1 млн пользователей. 

Другие цифры компания не приводит, в том числе и по выруче «Беру». В мае 2019 года Герман Греф говорил, что выручка маркетплейса превышает 1 млрд рублей в месяц.

Фото: small smiles / Shutterstock

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