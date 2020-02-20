Группа «Яндекс.Маркет» рассказала о росте выручки на 145% в 2019 году
Группа компаний «Яндекс.Маркет» объявила финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2019 год. Выручка всей группы за год выросла на 145%, а в отчетном квартале — на 120%, рассказали Rusbase в компании.
«Яндекс.Маркет» — совместное предприятие Сбербанка и «Яндекса» в сфере электронной коммерции.
В группу входит основной сервис по выбору товаров, маркеплейс «Беру» и экспериментальные проекты: приложение «Суперчек», агрегатор служб доставки «Яндекс.Доставка» и сервис «Яндекс.Маркет Аналитика».
- Выручка сервиса выбора товаров «Яндекс.Маркет» за 2019 год выросла на 30%, в четвертом квартале — на 26%.
- Дневная аудитория сервиса в четвертом квартале составляла в среднем 4 млн человек (рост на 19%).
- Расчетный товарооборот «Яндекс.Маркета» в 2019 году составил 200 млрд рублей.
- Товарооборот «Беру» в четвертом квартале вырос на 236% и превысил 4 млрд рублей в месяц.
- База активных клиентов «Беру» за 2019 год достигла 2,5 млн человек. Дневная аудитория маркетплейса в четвертом квартале превысила 1 млн пользователей.
Другие цифры компания не приводит, в том числе и по выруче «Беру». В мае 2019 года Герман Греф говорил, что выручка маркетплейса превышает 1 млрд рублей в месяц.
Фото: small smiles / Shutterstock
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