Группа компаний «Яндекс.Маркет» объявила финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2019 год. Выручка всей группы за год выросла на 145%, а в отчетном квартале — на 120%, рассказали Rusbase в компании.

Группа «Яндекс.Маркет» рассказала о росте выручки на 145% в 2019 году