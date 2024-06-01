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Таксопарки сэкономили 1,5 млрд рублей на покупке машин по спецпрограмме — «Яндекс Такси»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Таксопарки сэкономили 1,5 млрд рублей на покупке машин по спецпрограмме, сообщили в «Яндекс Такси». Партнерская программа между сервисом и таксопарками действует полтора года, «Яндекс Такси» договаривается с автопроизводителями о выкупе автомобилей.

Таксопарки сэкономили 1,5 млрд рублей на покупке машин по спецпрограмме — «Яндекс Такси»

С января 2023 года таксопарки по всей России сэкономили 1,5 млрд рублей за покупке автомобилей для обновления парков. Об этом рассказал представитель «Яндекс Такси».

«Яндекс Такси» собирает с таксопарков запросы на обновление парков, после чего договаривается с автопроизводителем о гарантированном выкупе автомобилей. Средняя скидка для таксопарков-партнеров составляет 15%.

«Это позволяет автоконцернам выпускать и поставлять машины оптом, за счет чего снижать затраты на логистику, промоакции и пр.», — отметили в «Яндекс Такси».    

В список квотированных автомобилей вошли наиболее востребованные для такси модели, например, «Москвич», Chery, Exeed, Geely, Haval, Omoda.

Фото на обложке: YuryKara / Shutterstock

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