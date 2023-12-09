«Яндекс Еда» с помощью нейросети составила собственный ресторанный гид — Ultima Guide

Российский техногигант представил первый технологичный ресторанный гид – Ultima Guide «Яндекс Еда», созданный при помощи нейросети. Лонг-лист для голосования пользователей и экспертного жюри, куда вошли 300 отобранных заведений, она составляла на основе анализа больших данных о ресторанах Москвы (типы, посещаемость, отзывы и т.п.).

Пресс-служба компании сообщила, что нейросеть проанализировала свыше 30 тыс. площадок. Следующим этапом стало голосование в двух форматах: 70 экспертов ресторанной индустрии голосовали на специальном сайте, а десятки тысяч пользователей — через опросы в приложениях «Яндекса» и в браузере с «Алисой».

«Подсчёт результатов производился с помощью специально разработанной модели оценки "Яндекса", подготовленной при методологической и аналитической поддержке консалтинговой компании "Яков и Партнёры" с участием Екатерины Пугачёвой, председателя жюри The World's 50 Best Restaurants в регионе Россия, Восточная Европа и Средняя Азия», — уточняют в компании.

В шорт-лист, таким образом, вышли лучшие из лучших (набравшие наивысшие оценки): всего в списке 50 позиций, среди которых — «Тоттори» с аутентичной японской кухней, индийский «Москва Дели» с открытой кухней, турецкий «МитПойнт» с едой только навынос, «Белуга», Folk, SAVVA и другие.

Подробности можно узнать на сайте «Открытая кухня», в «Яндекс Еде» и в «Яндекс Картах» (надо набрать в поиске «Ultima гид» или «гид Яндекс Еды»).

Пока что гид работает только в Москве, но в планах компании расширять проект и на другие регионы.

Фото на обложке: Пресс-служба «Яндекс Еды»