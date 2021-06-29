Российский агрегатор такси запустил тарифы для прогулок на яхтах

«Максим» первым на рынке агрегаторов такси запустил тарифы для прогулок на яхтах и поездках на мотоциклах. Предложение доступно в Сочи. Среди яхт можно выбрать как однопалубные, так и парусные.
Выбрать поездку можно в мобильном приложении «Максим».
Для водных прогулок доступны однопалубные яхты, двухпалубные, парусные, а также катамараны. Можно выбрать и цель отдыха: обзорная экскурсия, купание, рыбалка, отдых с друзьями, вечеринка, корпоратив, свидание, либо взять транспорт в почасовую аренду.
Также «Максим» добавил поездки на мотоцикле. Первый заказ, сказали в сервисе, был совершен 18 июня – пассажир уехал из Сочи в Адлер.
«Лишь в отдельных регионах можно ездить на мотоцикле большую часть года, например, в Сочи. Именно этот город и стал первым у “Максима” в России, где можно заказать поездку на мотоцикле», – отметили в компании.
В «Максим» добавили, их пользователям доступен заказ мотоцикла во Вьетнаме, Индонезии, на Филиппинах.
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