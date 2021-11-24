Российский разработчик Yadro и Nokia создадут компанию для выпуска базовых станций в России

Российский производитель вычислительной техники Yadro и финская компания Nokia создадут совместное предприятие для выпуска в России базовых станций стандартов 4G и 5G. Производство начнут на строящемся заводе Yadro в Дубне, Nokia передаст партнеру лицензии на программное обеспечение.

Доля предприятия в размере 51% будет принадлежать Yadro, у Nokia — 49%, сообщил «Коммерсантъ».

Соглашение подразумевает не только перенос технологических процессов производства на локальные мощности Yadro, но и передачу лицензий на софт Nokia, а также создание R&D-центра для подготовки линеек оборудования стандартов 4G и 5G и построения корпоративных сетей.

Операторы предполагают, что проект может привести к увеличению доли Nokia на российском рынке. Однако объем заказов должен быть внушительным. По оценкам источников издания, минимальные гарантированные закупки локализованных базовых станций, которые стимулировали бы «приземление» зарубежных вендоров, должны превышать €1 млрд.

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Фото на обложке: Unsplash