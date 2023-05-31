Группа «Ядро» начала производство планшетов под маркой Kvadra

Группа «Ядро» (Yadro; входит в «ИКС Холдинг») сообщила о начале производства линейки планшетов под маркой Kvadra, пишет «Коммерсантъ». Первые гаджеты покажут на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» 31 мая.

Планшеты будут производить на заводе в Дубне, стоимость флагманской модели составит 39,9 тыс. рублей. Устройства работают на базе мобильной ОС KVADRA OS на основе Android Open Source Project.

На планшеты будут предустанавливать отечественный магазин приложений Rustore, а для корпоративных клиентов и госсектора выпустят отдельную расширенную версию с российской ОС «Аврора». До конца года помимо планшетов планируется начать выпуск ноутбуков и ПК.

О планах наладить производство планшетов на KVADRA OS сообщалось в апреле. Тогда «Ядро» набирала разработчиков мобильной ОС на базе открытого исходного кода Android.

Судя по декларации о соответствии, первая партия таких планшетов задекларирована для ввоза в РФ еще в конце 2022 года. Из документа следует, что устройства выпустили на китайском предприятии в Шэньчжэне.

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