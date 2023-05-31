Группа «Ядро» начала производство планшетов под маркой Kvadra

Группа «Ядро» (Yadro; входит в «ИКС Холдинг») сообщила о начале производства линейки планшетов под маркой Kvadra, пишет «Коммерсантъ». Первые гаджеты покажут на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» 31 мая.
Планшеты будут производить на заводе в Дубне, стоимость флагманской модели составит 39,9 тыс. рублей. Устройства работают на базе мобильной ОС KVADRA OS на основе Android Open Source Project.
На планшеты будут предустанавливать отечественный магазин приложений Rustore, а для корпоративных клиентов и госсектора выпустят отдельную расширенную версию с российской ОС «Аврора». До конца года помимо планшетов планируется начать выпуск ноутбуков и ПК.
О планах наладить производство планшетов на KVADRA OS сообщалось в апреле. Тогда «Ядро» набирала разработчиков мобильной ОС на базе открытого исходного кода Android.
Судя по декларации о соответствии, первая партия таких планшетов задекларирована для ввоза в РФ еще в конце 2022 года. Из документа следует, что устройства выпустили на китайском предприятии в Шэньчжэне.
Фото на обложке: Peshkova /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Прибыль российских структур LG, Bosch, Samsung за год упала почти вдвое
- 2 «Ростелеком» запустит производство потребительской электроники в Санкт-Петербурге
- 3 В Израиле разработали ноутбук без экрана — его заменяют виртуальные мониторы
- 4 Что такое пиксели и как из них получаются изображения
- 5 9 лучших бесплатных VPN-сервисов для компьютеров и смартфонов
ВОЗМОЖНОСТИ
31 мая 2023
31 мая 2023
31 мая 2023
31 мая 2023
31 мая 2023