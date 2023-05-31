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Группа «Ядро» начала производство планшетов под маркой Kvadra

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Группа «Ядро» (Yadro; входит в «ИКС Холдинг») сообщила о начале производства линейки планшетов под маркой Kvadra, пишет «Коммерсантъ». Первые гаджеты покажут на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» 31 мая.

Группа «Ядро» начала производство планшетов под маркой Kvadra

Планшеты будут производить на заводе в Дубне, стоимость флагманской модели составит 39,9 тыс. рублей. Устройства работают на базе мобильной ОС KVADRA OS на основе Android Open Source Project.

На планшеты будут предустанавливать отечественный магазин приложений Rustore, а для корпоративных клиентов и госсектора выпустят отдельную расширенную версию с российской ОС «Аврора». До конца года помимо планшетов планируется начать выпуск ноутбуков и ПК.

О планах наладить производство планшетов на KVADRA OS сообщалось в апреле. Тогда «Ядро» набирала разработчиков мобильной ОС на базе открытого исходного кода Android.

Судя по декларации о соответствии, первая партия таких планшетов задекларирована для ввоза в РФ еще в конце 2022 года. Из документа следует, что устройства выпустили на китайском предприятии в Шэньчжэне.

Фото на обложке: Peshkova / Shutterstock

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