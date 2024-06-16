Yahoo возродила ИИ-технологию Artifact в новостном приложении

Yahoo снова использует технологию приложения Artifact в своем новом приложении Yahoo News. Компания приобрела Artifact пару месяцев назад, чтобы «обеспечить жизнь» этой технологии в новом формате, который теперь предоставляет пользователю персонализированные новости.

Приложение Yahoo News доступно как на iOS, так и Android, использует искусственный интеллект, чтобы создавать персональную ленту на основе интересов пользователей. Об этом пишет Ferra.ru.

Одной из основных функций станут «Ключевые моменты», они предлагают краткие форматы статей, а также «Топ-новости», которые будут выделять самые актуальные события. Пользователи смогут настраивать работу приложения, блокировать статьи с заданными ключевыми словами и фильтровать издателей.

Уважая возможности Artifact, Yahoo News оставила возможность для пользователей отмечать заголовки, содержащие «кликбейт», чтобы искусственный интеллект сделал их корректными.

Также Yahoo обновила и домашнюю страницу, в новом макете особое внимание уделили главным новостям, персональным рекомендациям и «трендовым» темам.

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