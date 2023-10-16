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Сын основателя «Вимм-Билль-Данн» Михаил Якобашвили вышел из капитала «Аква Инвест»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Сын основателя «Вимм-Билль-Данн» Давида Якобашвили — Михаил Якобашвили — вышел из капитала холдинга «Аква Инвест», пишет «Интерфакс» со ссылкой на изменения в ЕГРЮЛ. В этой структуре ему принадлежали 33,33%.

Сын основателя «Вимм-Билль-Данн» Михаил Якобашвили вышел из капитала «Аква Инвест»

Новым совладельцем холдинга с 13 октября является ООО «Казбек Инвест», организация была зарегистрирована в марте 2023 года, ее бенефициаром выступает Михаил Мирзоев.

В АФК «Системе», которая владеет 33,33% «Аква Инвест», подтвердили агентству продажу Михаилом Якобашвили его доли в организации. Там добавили, что «стратегия построения лидера рынка останется прежней».

Прежний владелец и учредитель «Казбек Инвест» Егор Логинов был совладельцем «Аква Инвест» в период с 2017 по 2019 годы.

«Аква Инвест» принадлежит 75% «Холдинг Аква», которая выпускает минеральную воду «Ессентуки», «Нарзан» и «Архыз Vita». Также структура владеет 100% «Холод-Розлив», «КМВ-Вода» и «Тэсти».

Фото на обложке: Vik tor / Shutterstock

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