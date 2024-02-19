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Суд заключил под стражу бывшего совладельца «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Суд заключил под стражу бывшего совладельца «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского. Обвиняемому в мошенничестве бизнесмену ранее был назначен домашний арест, но суд решил изменить меру пресечения.

Суд заключил под стражу бывшего совладельца «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского

Бывшего совладельца «Азбуки вкуса» и «Кофе хауз» Кирилла Якубовского взяли под стражу в зале суда. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«[...] изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 марта 2024 года», – рассказали в пресс-службе.

Якубовского обвиняют по статье уголовного кодекса РФ о мошенничестве в особо крупном размере. Детали дела не раскрываются.

Бизнесмена задержали в апреле 2023 года. Ранее Якубовский находился в СИЗО по обвинению в мошенничестве, затем меру пресечения смягчили на домашний арест.

Фото на обложке: AMilkin / Shutterstock

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