Суд заключил под стражу бывшего совладельца «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского. Обвиняемому в мошенничестве бизнесмену ранее был назначен домашний арест, но суд решил изменить меру пресечения.

Бывшего совладельца «Азбуки вкуса» и «Кофе хауз» Кирилла Якубовского взяли под стражу в зале суда. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«[...] изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 марта 2024 года», – рассказали в пресс-службе.

Якубовского обвиняют по статье уголовного кодекса РФ о мошенничестве в особо крупном размере. Детали дела не раскрываются.

Бизнесмена задержали в апреле 2023 года. Ранее Якубовский находился в СИЗО по обвинению в мошенничестве, затем меру пресечения смягчили на домашний арест.

Фото на обложке: AMilkin / Shutterstock