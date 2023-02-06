В Якутии создадут лабораторию по разработке ПО для беспилотников

В Якутии на базе технопарка создадут лабораторию по разработке программного обеспечения для беспилотников. Там же будут проводить сборку аппаратов и обучать операторов.
На базе якутского технопарка создается лаборатория по разработке программного обеспечения для беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-центре республики Саха (Якутия) в Москве.
Собирать беспилотники, разрабатывать собственные модели и компоненты к ним будут в специальном цехе технопарка. Часть деталей для аппаратов уже можно напечатать на установленных на предприятии 3D-принтерах.
Также в лаборатории будут обучать операторов беспилотных аппаратов. На данный момент обучающие курсы уже прошли 19 человек, проходят обучение 10 человек, в 2023 году планируется обучить около 300 операторов беспилотников.
Разработанное на предприятии обеспечение позволит решать конкретные задачи, присущие разным отраслям народного хозяйства, рассказали в пресс-центре.
Фото на обложке: пресс-центр республики Саха
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