Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В Якутии создадут лабораторию по разработке ПО для беспилотников

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Якутии на базе технопарка создадут лабораторию по разработке программного обеспечения для беспилотников. Там же будут проводить сборку аппаратов и обучать операторов.

В Якутии создадут лабораторию по разработке ПО для беспилотников

На базе якутского технопарка создается лаборатория по разработке программного обеспечения для беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-центре республики Саха (Якутия) в Москве.

Собирать беспилотники, разрабатывать собственные модели и компоненты к ним будут в специальном цехе технопарка. Часть деталей для аппаратов уже можно напечатать на установленных на предприятии 3D-принтерах.

Также в лаборатории будут обучать операторов беспилотных аппаратов. На данный момент обучающие курсы уже прошли 19 человек, проходят обучение 10 человек, в 2023 году планируется обучить около 300 операторов беспилотников.

Разработанное на предприятии обеспечение позволит решать конкретные задачи, присущие разным отраслям народного хозяйства, рассказали в пресс-центре.

Фото на обложке: пресс-центр республики Саха

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Синергия, господдержка и лояльность: как удержать креативные кадры в регионах
  2. 2 Школьники из Якутии создают приложение для формирования рациона питания людей с болезнями почек
  3. 3 Школьники из Якутии начали разрабатывать пуховик с подогревом и Bluеtooth
  4. 4 Дефицит чипов Nvidia может затормозить проекты «Яндекса» по беспилотникам и ИИ
  5. 5 Водитель, которого нет: почему беспилотник безопасней человека за рулем

ВОЗМОЖНОСТИ

06 февраля 2023

Первый элемент

07 февраля 2023

Преакселератор GenerationS

08 февраля 2023

ReaktorX

Все ВОЗМОЖНОСТИ