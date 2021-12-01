«Яндекс.Лавка» улучшила функционал сервиса: пользователи могут выбрать нужные ингредиенты

«Яндекс.Лавка» улучшила функционал сервиса. Теперь пользователи могут фильтровать товары по нужным или ненужным ингредиентам, например, заранее увидеть в каталоге блюда, в составе которых есть курица. Кроме того, сервис отсеет блюда и по способу их приготовления.

О нововведениях в функционале «Яндекс.Лавки» RB рассказал представитель компании.

Пользователи сервиса теперь могут указать предпочтительные ингредиенты, а сам сервис – показывать в каталоге именно те блюда и продукты, в которых они есть. К товарам добавят специальные значки, например, курицы к салатам или молока к мороженому.

Аналогичный функционал действует в обратном порядке. Пользователи могут исключить отображение блюд и продуктов, в которых есть определенные ингредиенты. Кроме того, настройку можно провести и по способу приготовления блюд, например, отсеять острое.

Новый функционал доступен в приложении «Яндекс.Лавки». Вскоре его введут и на сайте сервиса.

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