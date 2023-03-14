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«Яндекс.Маркет» обновил инструмент продвижения «буст продаж»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Яндекс.Маркет» представил обновленный инструмент продвижения «буст продаж». Теперь предложение продавца может подняться на первое место в карточке за счет снижения цены. Оценить работу новой опции можно с помощью статистики в личном кабинете.

«Яндекс.Маркет» обновил инструмент продвижения «буст продаж»

Об обновлении популярного инструмента продвижения товара на «Яндекс.Маркете» рассказали в пресс-службе компании.

Конкретное предложение от того или иного продавца может подняться на первое место в карточке товара за счет снижения цены на него. На это место попадает самое выгодное для покупателя предложение с учетом нескольких факторов, в том числе скорости доставки и размеру скидки.

Обновленный алгоритм автоматически уменьшит цену товара, если у него есть шанс попасть на первую строчку в карточке, рассказали в «Яндекс.Маркете». При этом цена меняется в строгих пределах — например, если цена продавца составляет 2 тыс. рублей, то новая цена будет не ниже 1,8 тыс. рублей.

«Новый инструмент может помочь магазинам увеличить продажи: размещение на главном месте в карточке приносит продавцам в среднем до 80% заказов на сервисе», — сообщили в «Яндекс.Маркете».  

Продавец может отключить новую опцию в настройках. Оценить работу инструмента можно с помощью статистики в личном кабинете.

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

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