«Яндекс.Маркет» обновил инструмент продвижения «буст продаж»

«Яндекс.Маркет» представил обновленный инструмент продвижения «буст продаж». Теперь предложение продавца может подняться на первое место в карточке за счет снижения цены. Оценить работу новой опции можно с помощью статистики в личном кабинете.
Об обновлении популярного инструмента продвижения товара на «Яндекс.Маркете» рассказали в пресс-службе компании.
Конкретное предложение от того или иного продавца может подняться на первое место в карточке товара за счет снижения цены на него. На это место попадает самое выгодное для покупателя предложение с учетом нескольких факторов, в том числе скорости доставки и размеру скидки.
Обновленный алгоритм автоматически уменьшит цену товара, если у него есть шанс попасть на первую строчку в карточке, рассказали в «Яндекс.Маркете». При этом цена меняется в строгих пределах — например, если цена продавца составляет 2 тыс. рублей, то новая цена будет не ниже 1,8 тыс. рублей.
«Новый инструмент может помочь магазинам увеличить продажи: размещение на главном месте в карточке приносит продавцам в среднем до 80% заказов на сервисе», — сообщили в «Яндекс.Маркете».
Продавец может отключить новую опцию в настройках. Оценить работу инструмента можно с помощью статистики в личном кабинете.
Фото на обложке: KateV28 /
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