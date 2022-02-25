«Яндекс.Маркет» поддержит продавцов в условиях шторма на рынке

«Яндекс.Маркет» анонсировал пакет мер поддержки продавцов. Маркетплейс переводит всех партнеров на ежедневный график выплат, а магазины магазины смогут продавать товары только по полной предоплате.

Большинство вводимых мер будут действовать минимум до 7 марта и могут быть продлены по решению компании, сообщили в пресс-службе «Яндекс.Маркета».

Маркетплейс переводит всех партнеров на ежедневный график выплат. Тариф на эквайринг установят на минимальном уровне в 1%.

Магазины смогут отпускать товары только по полной предоплате, чтобы минимизировать количество отмен со стороны покупателя.

Так называемый индекс качества продавца, который ему присваивает «Яндекс.Маркет», будет заморожен по состоянию на утро 24 февраля. Эта мера вводится до 1 марта.

Также в «Яндекс.Маркете» обещали ввести меры, которые помогут магазинам лучше прогнозировать объем продаж на маркетплейсе.

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