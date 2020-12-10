Бывший ИИ-евангелист ABBYY Иван Ямщиков стал директором по стратегии школы SkillFactory

Бывший ИИ-евангелист ABBYY Иван Ямщиков присоединился к команде школы Data Science и программирования SkillFactory. Он стал директором по стратегии школы и займётся ее развитием, а также усилением направлений программирования и аналитики. Об этом Rusbase сообщил представитель SkillFactory.

До работы в ABBYY Ямщиков руководил группой исследований новых продуктов в «Яндексе». Сейчас специалист также работает исследователем искусственного интеллекта в Институте Макса Планка в Лейпциге и совмещает свою исследовательскую деятельность с работой в технологических компаниях.

Отмечается, что SkillFactory ранее уже сотрудничала с Ямщиковым, когда привлекла его в качестве академического директора к работе над совместной магистерской программой с Национальным Исследовательским Технологическим Университетом (НИТУ) « МИСиС».

Ямщиков отметил, что SkillFactory сейчас лидирует в сегменте обучения Data Science, и он намерен помочь школе стать лучшей в России в области аналитики и программирования.

«Иван ― один из самых авторитетных экспертов в профессиональном сообществе вокруг ИИ и Data Science, и мы очень рады, что теперь он в нашей команде. Его исследовательский бэкграунд и богатый опыт работы с технологическими продуктами помогут нам быстрее достичь лидирующих позиций на рынке обучения цифровым профессиям», ― комментирует сооснователь SkillFactory Александр Ерошкин.

SkillFactory — онлайн-школа по работе с данными. Компания одновременно развивает несколько брендов: школу Data Science, аналитики данных и программирования SkillFactory, школу дизайна Contented, школу product-менеджмента Product Live, школу digital-маркетинга Marketing University и другие проекты. Стратегическим инвестором SkillFactory является Mail.ru Group, с июля 2020 года ей принадлежит 18,31% компании.

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