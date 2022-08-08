Китайский юань приблизился к евро и доллару по объему торгов на Мосбирже

Китайский юань вплотную приблизился к евро и доллару США по объему торгов на Московской бирже. Его доля в общем объеме валютных торгов в июле составила почти 20%. В деньгах это 890 млрд рублей.

Сравнительной аналитикой по валютным торгам с «Коммерсантом» поделились в Московской бирже.

По итогам июля лидером в объемах валютных торгов на площадке стал евро с долей в 25% или 1,1 трлн рублей. По сравнению с июнем объем упал на 4%. На втором месте – доллар США с 2,4 трлн рублей и ростом на 14% за месяц. Юань занял третью строчку с долей 20% и 890 млрд в денежном выражении.

Объем торгов с долларом США и евро на бирже снижается из-за санкций, пояснили эксперты. Бизнес заинтересован в торговле китайским юанем из-за существующих рисков владения долларами и евро.

Объем торгов основными валютами, в числе которых доллар США, евро, юань, фунт стерлингов, японская иена, турецкая лира, в июле вырос по сравнению с июнем на 18% и составил 4,5 трлн рублей.

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