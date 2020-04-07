«Яндекс.Практикум» запустил онлайн-курсы разговорного английского

Сервис онлайн-образования «Яндекс.Практикум» запустил онлайн-курсы английского языка «Флоу». Об этом представители сервиса рассказали Rusbase. По их словам, ученики «Флоу» за полгода научатся говорить на английском.

Что входит в курс:

Экспресс-диагностика уровня языка

После регистрации ученик проходит онлайн-тестирование для определения уровня и формирования программы обучения.

Интерактивный тренажер

Тренажер воссоздает жизненные ситуации: например, поездку в такси или разговор с коллегой. Студенты самостоятельно изучают лексику, произношение и основы грамматики. Доступно 10 тысяч упражнений.

Разговорная практика с тренерами

Видеозвонки с языковыми тренерами. С начального уровня 20% времени ученики будут разговаривать с носителями языка. Тренеры постоянно меняются, чтобы преодолеть страх разговора с разными людьми.

Работа с наставником

Раз в неделю каждый студент общается с наставником. Наставник — это преподаватель с опытом от 5 лет, профессиональными сертификатами и навыками коучинга. Задача наставника — помочь сформировать привычку учиться, понять свои сильные и слабые стороны, отследить прогресс, поставить цели обучения.

«Разговорный английский позволит даже в условиях самоизоляции создать задел и увеличить шансы при поиске работы или создать новые карьерные перспективы на текущем месте», — отметил руководитель образовательных сервисов «Яндекса» Илья Залесский.

У «Флоу» есть бесплатная часть: 20-30 упражнений и одно занятие с тренером. Затем обучение стоит 9,8 тысячи в месяц. В цену входит тренажер, четыре часа разговорной практики, два часа общения с наставником и круглосуточный справочный чат.