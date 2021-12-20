«Яндекс Банк» начнет выдавать кредиты самозанятым в 2022 году

«Яндекс Банк» начнет выдавать кредиты самозанятым водителям и курьерам в 2022 году с процентной ставкой ниже, чем в МФО.

Осенью 2022 года «Яндекс» купил банк «Акрополь» за 1,1 млрд рублей и переименовал его в «Яндекс Банк». О дальнейших планах IT-компании рассказал ее гендиректор Тигран Худавердян в интервью РБК.

«Наша основная задача — это предоставить финансовый сервис, который делает более доступными в использовании транзакционные сервисы «Яндекса» для наших партнеров и ядерной аудитории. Мы также хотим сделать более удобными процессы оплаты и предоставить сервисы той когорте населения, которая сейчас в некотором смысле ограничена в получении финансовых услуг», — заявил Худавердян.

По его словам, водители и курьеры «Яндекса» в статусе самозанятых часто вынуждены брать кредиты под очень высокие проценты в МФО, потому что «их доходы, транзакции не всегда видны крупным банкам», таких сведений нет в БКИ. У «Яндекса» доступ к таким данным будет.

«Яндекс» также будет оценивать платежеспособность клиентов банка по данным из интернет.

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Фото на обложке: Unsplash