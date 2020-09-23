«Яндекс» предварительно договорился о покупке «Тинькофф Банка»

«Яндекс» предварительно договорился о покупке TCS Group, которая является головной компанией «Тинькофф Банка». Сумма сделки составит около $5,48 млрд. Об этом говорится в сообщении Лондонской фондовой биржи. «Яндекс» подтвердил эту информацию.

В соответствии с предварительно достигнутым соглашением, «Яндекс» заплатит по $27,64 за каждую акцию. Компания выкупит «Тинькофф» с премией в 8% к цене расписок TCS Group при закрытии торгов 21 сентября. Стоимость бумаг на тот момент составляла $25,60. Сумма премии также равняется 16,9% к средневзвешенной цене расписок TCS Group за трехмесячный период.

Отмечается, что «Яндекс» может оплатить покупку как деньгами, так и собственными акциями.

Компании подчеркивают, что окончательное решение по сделке еще не принято. Точные условия продажи не определены. Они будут зависить от результатов комплексной проверки и согласования документации. Со стороны «Яндекса» сделка должна получить одобрение на собрании акционеров компании.

Кипрская компания TCS Group является единственным акционером «Тинькофф Банка». В состав холдинга входят также другие активы группы «Тинькофф».

На фоне новости акции «Яндекса» на бирже Nasdaq резко выросли в цене. За первые 25 минут после объявления о сделке стоимость бумаги повысилась на 4,3% — с $59,2 до $61,70. На 20:48 мск цена акции составляет $61,77.