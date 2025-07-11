Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

«Яндекс» дал бизнесу голос: компания запустила первый в России сервис синтеза речи

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных
Технологии синтеза речи добрались до малого бизнеса. Yandex B2B Tech представил Brand Voice Lite — первый в России сервис для быстрого создания синтетического голоса. По сути, это low-code решение для озвучки — без студии, сценариста и актёра.
«Яндекс» дал бизнесу голос: компания запустила первый в России сервис синтеза речи
  1. Новости

«Яндекс» превращает речь в защищённый цифровой актив

Достаточно 20–40 минут записи речи (это может быть основатель, амбассадор или актёр), чтобы бренд получил цифровой голос, пригодный для поддержки, контента, обучения и даже нейроассистентов. В эпоху ботов и подкастов голос — это не просто звук, а часть бренда. И «Яндекс» делает его доступным: не за миллионы, а за минуты.

«С помощью SpeechKit Brand Voice компании создали более 50 голосов. После запуска Lite-версии сервиса мы ожидаем многократное увеличение таких проектов», — отметил CTO Yandex Cloud Иван Пузыревский.

Сервис работает на платформе Yandex Cloud, использует собственные ML-модели и дообучается под конкретного клиента. Всё хранится в защищённых дата-центрах. То есть голос не просто синтезируется — он становится защищённым цифровым активом.

Кто уже говорит не своим голосом

Синтетические голоса уже используют банки, ритейл и телеком. Тренд очевиден: звучать фирменным тоном — дешевле, быстрее и технологичнее, чем звать диктора каждый раз.

Освободите время и зарабатывайте больше с помощью ИИ! Пройдите курс и получите в подарок лучшие промты для решения бизнес-задач.

Сервисом уже пользуются 50+ компаний — и с выходом Brand Voice Lite барьер входа исчезает даже для малого бизнеса.

Теперь голос — это новый логотип

Если раньше свой голос был только у Siri, то теперь он может быть у «Печки-Лавочки». Игра меняется: голос — это новый логотип, и его легко масштабировать. Особенно если в основе — модель от «Яндекса» и 20 минут записей с диктофона.

Фото на обложке: Freepik

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
7 писем для старта
Начни бизнес с RB.RU
Подписаться

Материалы по теме