«Яндекс» дал бизнесу голос: компания запустила первый в России сервис синтеза речи
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«Яндекс» превращает речь в защищённый цифровой актив
Достаточно 20–40 минут записи речи (это может быть основатель, амбассадор или актёр), чтобы бренд получил цифровой голос, пригодный для поддержки, контента, обучения и даже нейроассистентов. В эпоху ботов и подкастов голос — это не просто звук, а часть бренда. И «Яндекс» делает его доступным: не за миллионы, а за минуты.
«С помощью SpeechKit Brand Voice компании создали более 50 голосов. После запуска Lite-версии сервиса мы ожидаем многократное увеличение таких проектов», — отметил CTO Yandex Cloud Иван Пузыревский.
Сервис работает на платформе Yandex Cloud, использует собственные ML-модели и дообучается под конкретного клиента. Всё хранится в защищённых дата-центрах. То есть голос не просто синтезируется — он становится защищённым цифровым активом.
Кто уже говорит не своим голосом
Синтетические голоса уже используют банки, ритейл и телеком. Тренд очевиден: звучать фирменным тоном — дешевле, быстрее и технологичнее, чем звать диктора каждый раз.
Сервисом уже пользуются 50+ компаний — и с выходом Brand Voice Lite барьер входа исчезает даже для малого бизнеса.
Теперь голос — это новый логотип
Если раньше свой голос был только у Siri, то теперь он может быть у «Печки-Лавочки». Игра меняется: голос — это новый логотип, и его легко масштабировать. Особенно если в основе — модель от «Яндекса» и 20 минут записей с диктофона.
Фото на обложке: Freepik
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