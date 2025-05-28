«Яндекс» выложил в опенсорс масштабный датасет Yambda
«Яндекс» открыл доступ к Yambda (Yandex music billion-interactions dataset) — одному из крупнейших в мире датасетов, предназначенных для разработки рекомендательных систем. Об этом Русбейс рассказали в компании.
- Новости
Ресурс позволит ученым и исследователям со всего мира тестировать и совершенствовать алгоритмы рекомендаций. Датасет представлен в трех вариантах: полная версия содержит 5 млрд данных, а сокращенные — 500 млн и 50 млн записей, что дает возможность выбрать наиболее подходящий для конкретных задач вариант в зависимости от наличия вычислительных ресурсов. Данные доступны на HuggingFace, а код для их оценки — на GitHub.
«Рекомендательные алгоритмы помогают людям находить нужные товары, фильмы, музыку и многое другое. Развитие этих алгоритмов напрямую зависит от научных исследований, для которых нужны качественные и объемные датасеты», — отмечает Александр Плошкин, руководитель направления по развитию качества персонализации в «Яндексе». Он подчеркивает, что публикация больших открытых датасетов, таких как Yambda, устраняет разрыв между академическими исследованиями и потребностями бизнеса.
- Yambda создан на основе анонимизированных данных «Яндекс Музыки» и включает агрегированные прослушивания, лайки и дизлайки. Все пользовательские данные защищены, поскольку датасет содержит лишь числовые идентификаторы, что обеспечивает конфиденциальность и безопасность.
Фото на обложке: Miha Creative / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Самое важное o 115-ФЗ»
- 1 В России объем рынка подписного стриминга вырос почти на 50% за год Показатель по итогам прошлого года составил 36,99 млрд рублей 03 апреля 15:10
- 2 В «Яндекс Музыке» объяснили удаление треков группы «Каста» Композиции также пропали с Apple Music 13 марта 15:19
- 3 «Яндекс Музыка» раскрыла число удаленного контента за полгода по требованию властей С апреля по сентябрь сервис удалил 0,0066% от общего каталога 02 ноября 09:42
- 4 «Яндекс Музыка» запустила продажу билетов на концерты в приложении Билет можно купить в четыре клика 16 сентября 15:36