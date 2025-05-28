«Яндекс» выложил в опенсорс масштабный датасет Yambda

«Яндекс» открыл доступ к Yambda (Yandex music billion-interactions dataset) — одному из крупнейших в мире датасетов, предназначенных для разработки рекомендательных систем. Об этом Русбейс рассказали в компании.

Ресурс позволит ученым и исследователям со всего мира тестировать и совершенствовать алгоритмы рекомендаций. Датасет представлен в трех вариантах: полная версия содержит 5 млрд данных, а сокращенные — 500 млн и 50 млн записей, что дает возможность выбрать наиболее подходящий для конкретных задач вариант в зависимости от наличия вычислительных ресурсов. Данные доступны на HuggingFace, а код для их оценки — на GitHub.

«Рекомендательные алгоритмы помогают людям находить нужные товары, фильмы, музыку и многое другое. Развитие этих алгоритмов напрямую зависит от научных исследований, для которых нужны качественные и объемные датасеты», — отмечает Александр Плошкин, руководитель направления по развитию качества персонализации в «Яндексе». Он подчеркивает, что публикация больших открытых датасетов, таких как Yambda, устраняет разрыв между академическими исследованиями и потребностями бизнеса.

Yambda создан на основе анонимизированных данных «Яндекс Музыки» и включает агрегированные прослушивания, лайки и дизлайки. Все пользовательские данные защищены, поскольку датасет содержит лишь числовые идентификаторы, что обеспечивает конфиденциальность и безопасность.

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