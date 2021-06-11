«Яндекс. Драйв» запустил новую услугу для бизнеса

Корпоративные клиенты «Яндекс. Драйв» теперь смогут создавать собственный автопарк из любого количества машин, как из новых моделей, так и из парка «Драйва». Выбранными автомобилями смогут пользоваться только сотрудники компании-клиента. Владеть и управлять парком можно от 3 месяцев и дольше.

«Яндекс. Драйв» запустил услугу «Выделенный парк» для корпоративных клиентов, сообщает пресс-служба компании.

Первым её подключил «Яндекс.Маркет», получив в распоряжение несколько сотен новых фургонов Ford Transit. Теперь машины «Драйва» доставляют покупки из «Маркета» в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ярославле и Воронеже. В дальнейшем такие автомобили будут развозить заказы и в других городах России.

В «Драйве» отмечают, что «Выделенный парк» предполагает бесключевой доступ к автомобилям для группы сотрудников, мониторинг стиля их вождения и контроль за состоянием машины.

Кабинет для «Выделенного парка» полностью автоматизирован — в нём можно добавлять сотрудников, просматривать историю поездок и получать закрывающие документы. Кроме того, клиенты смогут контролировать распределение автомобилей по городу и их статус — в реальном времени, видеть на карте, какая машина сейчас в аренде и кто из водителей ей управляет.

В кабинете появится статистика расходов, выбор типа страховки, а также персонализация тарифов исходя из потребностей клиентов.

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Фото: пресс-служба «Яндекс. Драйв»