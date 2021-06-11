Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс. Драйв» запустил новую услугу для бизнеса

Новости
Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Глава новостного отдела RB

Анна Тимофеева

Корпоративные клиенты «Яндекс. Драйв» теперь смогут создавать собственный автопарк из любого количества машин, как из новых моделей, так и из парка «Драйва». Выбранными автомобилями смогут пользоваться только сотрудники компании-клиента. Владеть и управлять парком можно от 3 месяцев и дольше.

«Яндекс. Драйв» запустил новую услугу для бизнеса

«Яндекс. Драйв» запустил услугу «Выделенный парк» для корпоративных клиентов, сообщает пресс-служба компании.

Первым её подключил «Яндекс.Маркет», получив в распоряжение несколько сотен новых фургонов Ford Transit. Теперь машины «Драйва» доставляют покупки из «Маркета» в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ярославле и Воронеже. В дальнейшем такие автомобили будут развозить заказы и в других городах России.

В «Драйве» отмечают, что «Выделенный парк» предполагает бесключевой доступ к автомобилям для группы сотрудников, мониторинг стиля их вождения и контроль за состоянием машины.

Кабинет для «Выделенного парка» полностью автоматизирован — в нём можно добавлять сотрудников, просматривать историю поездок и получать закрывающие документы. Кроме того, клиенты смогут контролировать распределение автомобилей по городу и их статус — в реальном времени, видеть на карте, какая машина сейчас в аренде и кто из водителей ей управляет.

Онлайн-галерея «Цифровые двойники». Угадай, что изображено на картинах.

В кабинете появится статистика расходов, выбор типа страховки, а также персонализация тарифов исходя из потребностей клиентов.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: пресс-служба «Яндекс. Драйв»

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Стэнфордский профессор из фильма Дудя объяснил, почему инвесторам не надо закрывать раунды в одиночку
  2. 2 Технологический бум в России: эксперты подвели итоги ПМЭФ-2021
  3. 3 Китайский агрегатор такси DiDi выходит на IPO: вот все что нужно знать о компании
  4. 4 Банк России повысил ключевую ставку до 5,5%
  5. 5 Как создавать контент для «скучных» отраслей
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

11 июня 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Санкт-Петербурге

14 июня 2021

ZENITON

15 июня 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Калининграде

Все ВОЗМОЖНОСТИ