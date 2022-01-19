«Яндекс» купил рекламную платформу для небольших агентств и малого бизнеса eLama

«Яндекс» купил сервис eLama, который позволяет настраивать, запускать и анализировать кампании в Яндекс.Директе, Google Ads, Facebook, «ВКонтакте» и других системах, сообщила пресс-служба IT-компании.

Сервис eLama предоставляет инструменты для автоматизации управления контекстной рекламой, говорится на сайте проекта. Среди них мониторинг, отчеты BI, лингвогенератор, генератор UTM‑меток и др.

Основными клиентами eLama являются небольшие рекламные агентства, малый и средний бизнес, а также частные специалисты по настройке рекламы.

Платформа сохранит бренд eLama. Сервис продолжит работать с текущими рекламными системами на тех же принципах и подключать новые.

Предполагается, что сделка позволит eLama улучшить платформу с помощью технологий «Яндекса», найти новых клиентов и масштабировать бизнес. «Яндекс», в свою очередь, получит технологическую часть сервиса и специалистов, которые хорошо знают потребности малого и среднего бизнеса и умеет с ним работать.

Ожидается, что сделка будет закрыта во втором квартале 2022 года после согласования с ФАС.

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