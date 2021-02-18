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«Яндекс Go» запустил сервис экспресс-доставки для бизнеса на базе «1С»

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

«Яндекс Go» создал логистический пакет для бизнеса на базе «1С». Вместо организации работы собственной службы доставки компания любого размера может запустить экспресс-доставку через интерфейс «1С». Об этом RB.ru рассказал представитель «Яндекс Go».

«Яндекс Go» запустил сервис экспресс-доставки для бизнеса на базе «1С»

Чтобы воспользоваться сервисом нужно быть пользователем программы «1С».

Для интеграции с доставкой нужно подключить новый сервис «1С:Курьер» в системе учета «1С», а также заключить договор с «Яндекс Go». Для пользователей, находящихся на официальной поддержке «1С», пакет предоставляется бесплатно.

Основные особенности логистического пакета:

  • отсутствие ограничений на число заказов доставки;
  • отправка и получение в режиме «день в день»;
  • возможность отследить статус выполнения доставки;
  • предоставление полного пакета сопроводительных документов;
  • полная интеграция с «1С:ERP».

Отмечается, что сервис доступен не только в последней, но и в предыдущей версии программы «1С:ERP».

По оценке «Яндекс Go», подобная услуга доставка будет наиболее востребована в сегменте ритейла и общепита. Так, логистический пакет на базе «1С» может быть полезен для более чем 650 тысяч организаций, рассказали в компании.

Сервис «Доставка «Яндекс Go» — услуга организации перевозок и логистики для массового рынка и корпоративных клиентов. Водители и автопарки, подключенные к сервису, используют единую технологическую платформу «Яндекса».

По собственным данным, в конце 2020 года сервис обрабатывал более 1 млн заказов на доставку в неделю. Среди пользователей сервиса — «Детский мир», «Декатлон», «ВкусВилл» и другие.

«1С» — компания, специализирующаяся на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ делового и домашнего назначения. Наиболее известная программа системы — «1С:Предприятие».

Фирма работает с пользователями через разветвленную партнерскую сеть, которая, по предоставленным данным, включает более 10 тысяч постоянных партнеров в 600 городах 25 стран.

Фото: «Яндекс Go»

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