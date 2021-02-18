«Яндекс Go» запустил сервис экспресс-доставки для бизнеса на базе «1С»

«Яндекс Go» создал логистический пакет для бизнеса на базе «1С». Вместо организации работы собственной службы доставки компания любого размера может запустить экспресс-доставку через интерфейс «1С». Об этом RB.ru рассказал представитель «Яндекс Go».

Чтобы воспользоваться сервисом нужно быть пользователем программы «1С».

Для интеграции с доставкой нужно подключить новый сервис «1С:Курьер» в системе учета «1С», а также заключить договор с «Яндекс Go». Для пользователей, находящихся на официальной поддержке «1С», пакет предоставляется бесплатно.

Основные особенности логистического пакета:

отсутствие ограничений на число заказов доставки;

отправка и получение в режиме «день в день»;

возможность отследить статус выполнения доставки;

предоставление полного пакета сопроводительных документов;

полная интеграция с «1С:ERP».

Отмечается, что сервис доступен не только в последней, но и в предыдущей версии программы «1С:ERP».

По оценке «Яндекс Go», подобная услуга доставка будет наиболее востребована в сегменте ритейла и общепита. Так, логистический пакет на базе «1С» может быть полезен для более чем 650 тысяч организаций, рассказали в компании.

Сервис «Доставка «Яндекс Go» — услуга организации перевозок и логистики для массового рынка и корпоративных клиентов. Водители и автопарки, подключенные к сервису, используют единую технологическую платформу «Яндекса».

По собственным данным, в конце 2020 года сервис обрабатывал более 1 млн заказов на доставку в неделю. Среди пользователей сервиса — «Детский мир», «Декатлон», «ВкусВилл» и другие.

«1С» — компания, специализирующаяся на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ делового и домашнего назначения. Наиболее известная программа системы — «1С:Предприятие».

Фирма работает с пользователями через разветвленную партнерскую сеть, которая, по предоставленным данным, включает более 10 тысяч постоянных партнеров в 600 городах 25 стран.

Фото: «Яндекс Go»