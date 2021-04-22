«Яндекс» и Delivery Club подвинутся? На российский рынок может выйти испанский сервис доставки Glovo

Испанский сервис доставки Glovo, возможно, в скором времени запустится в России. Компания с аналогичным названием открыла вакансии курьеров в Москве, а также в Сибири и на Дальнем Востоке.

Компания, указанная под названием Glovo или Glovo Russia, ищет курьеров без опыта работы в различных городах России.

Так, по данным порталов JobLib и JobLocator, Glovo открыла вакансию пешего курьера в Москве, предлагая зарплату от 50 тысяч рублей в месяц. Компания обещает еженедельные выплаты, премии и бонусы каждый месяц, оплату проезда в общественном транспорте.

Правда, это не самое выгодное предложение по зарплате от Glovo. В городе Елизово в Камчатском крае Glovo Russia предлагает до 100 тысяч рублей в месяц при свободном графике работы.

Судя по подбору вакансий, особые надежды Glovo связывает с Западной Сибирью: здесь компания ищет курьеров в Тюмени, Нефтеюганске, Сургуте, при этом в последнем Glovo предлагает ещё и работу кассиром. Зарплата по данной вакансии не указана, но курьерам обещано, как и в Елизово, до 100 тысяч рублей.

Аналогичные условия Glovo Russia предлагает курьерам в Новосибирске, Якутске, Хабаровске, а также Приморском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.

Кроме того, компания зарегистрировала свой аккаунт на портале HeadHunter, однако до сих пор не разместила там ни одной вакансии. Также Glovo или компании с аналогичным названием отсутствуют в ЕГРЮЛ.

RB.RU направил запрос в центральный офис Glovo, но ответа не получил.

Компания Glovo, запущенная в 2015 году в Барселоне, позиционируется как стартап по доставке еды и непродовольственных товаров за час. При этом у Glovo есть и отличие от сервисов-конкурентов: курьеры компании могут перевезти любую небольшую вещь по требованию клиентов весом не более 9 кг и размерами, укладывающимися в 40х40х30 см.

В настоящее время, по информации на сайте компании, Glovo работает в более, чем 790 городах в 20 странах мира. Причём основной упор стартап делает на рынки развивающихся стран: компания представлена в Африке и осуществляет доставки в Уганде, Кении, Гане и Кот-д'Ивуаре, а также Марокко. На европейском рынке Glovo также представлена гораздо шире в развивающихся странах: помимо родной Испании и Италии, сервис работает в Польше, Румынии, Болгарии, а также в Боснии и Герцеговине, Сербии, Хорватии и Черногории.

Glovo работает и на постсоветском пространстве: у компании есть офисы в Грузии, Молдове, Украине и Кыргызстане.

В начале апреля Bloomberg сообщал, что Glovo привлекла €450 млн инвестиций в ходе очередного раунда: тогда компания заявляла, что намерена «расширить бизнес».

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Фото: joaquincorbalan / Depositphotos.