«Яндекс ID» добавил авторизацию по биометрическим данным. Войти в сервисы «Яндекса» можно по отпечаткам пальцев или фото лица – вводить пароли или коды при этом не потребуется.

«Яндекс ID» расширил возможности беспарольной авторизации, сообщили в пресс-службе «Яндекса».

В «Яндекс ID» появилась возможность авторизоваться в сервисах «Яндекса» по отпечаткам пальцев или снимку лица. Для реализации функции был внедрен веб-стандарт WebAuthn.

Для подключения новой функции нужно войти в личный кабинет «Яндекс ID». Там можно создать ключ для авторизации на устройстве. К одному аккаунту можно привязать до десяти ключей.

В «Яндексе» подчеркнули, что не имеют доступа к информации об отпечатках пальцев или лица пользователей. Эти данные хранятся на устройстве владельца.

Фото на обложке: Bushko Oleksandr / Shutterstock