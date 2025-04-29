«Яндекс» инвестирует 330 млн рублей в 2025 году в проекты сотрудников
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Проекты отбирает экспертный совет фонда. В него входят технические директора разных направлений «Яндекса». При отборе они оценивают не бизнесовый, а технологический потенциал проекта, учитывают амбициозность идеи в его основе. Фонд возглавил Илья Шаров.
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«Яндекс» уже выбрал первые проекты для инвестиций. В их числе создание программного обеспечения для роботов-гуманоидов на базе разработок «Яндекса», в том числе искусственного интеллекта (ИИ). На первом этапе сотрудники научат робота передвигаться, ориентироваться в пространстве, понимать команды и взаимодействовать с людьми. Планируется освоить полный цикл разработки роботов, включая создание собственного «железа». Готовым роботам можно будет поручить доставку посылок по офису или плановые обходы здания.
Еще один проект связан с гибридным поиском YDB (система управления базами данных с открытым исходным кодом). Разработки команды позволят искать по SQL-запросам, по тексту и по векторам (аудио- и видеозаписям или картинкам).
Третий проект связан с внедрением искусственного интеллекта в медицине. Генеративный ИИ способен ускорить разработку новых лекарств — его можно использовать для создания новых химических структур и предсказания их свойств.
«Яндекс» также поддержал проект «Умный магазин», чья команда собирается оцифровать все процессы в офлайн-магазине, чтобы получить его полную цифровую копию.
Проекты, прошедшие отбор, получат от YATF поддержку на всех этапах — от идеи до прототипа. «Яндекс» предоставит командам доступ к инфраструктуре, данным и вычислительным мощностям.
Фото на обложке: Erman Gunes / Shutterstock / FOTODOM
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