Яндекс запустил новую программу поддержки малого и среднего бизнеса в России. Совместно с рядом партнёров компания предлагает предпринимателям набор инструментов для продвижения, автоматизации и управления процессами. Инициатива ориентирована прежде всего на тех, кто только начинает развивать своё дело и хочет укрепить онлайн-присутствие.

Поддержка МСП — в продвижении, логистике и администрировании

С 14 октября 2025 года предприниматели смогут подать заявку на участие и получить доступ к расширенным возможностям экосистемы Яндекса. Программа объединяет сервисы для продвижения, логистики, оплаты и внутреннего администрирования бизнеса. Участники смогут увеличить рекламный бюджет в сервисах Яндекс Директ и Яндекс Бизнес до трёх раз, а также воспользоваться особыми условиями на корпоративные сервисы экосистемы — от платёжных решений Яндекс Пэй до Яндекс Go для бизнеса, офисных инструментов 360, доставки и маркетплейса.

Кроме того, проект предполагает сотрудничество с рядом компаний-партнёров, которые предоставят дополнительные преимущества участникам. Среди них — Точка Банк, МТС Exolve, Контур, Reg.ru и YClients. Партнёры предложат льготные тарифы и сервисные решения, которые помогут предпринимателям ускорить запуск бизнеса и снизить текущие расходы.

Сначала инвестировали 1,2 млрд рублей, теперь — ещё 500 млн

В Яндексе подчеркнули, что программа станет логическим продолжением многолетней стратегии компании по поддержке малого и среднего бизнеса. С начала 2025 года компания уже направила более 1,2 млрд рублей на развитие предпринимательских проектов и продвижение локальных компаний. Новый этап предусматривает дополнительные инвестиции — до 500 млн рублей, которые пойдут на расширение доступа к цифровым инструментам и рекламе.

Директор по привлечению и развитию клиентов бизнес-группы Поиска и Рекламных технологий Дмитрий Козликин отметил, что Яндекс рассматривает малый бизнес как один из ключевых драйверов национальной экономики. По его словам, предприниматели создают миллионы рабочих мест и обеспечивают устойчивость региональных рынков, поэтому компания стремится помогать им выходить в онлайн, развивать клиентскую базу и повышать цифровую грамотность.

Равный старт для регионов

Особое внимание в программе уделено региональным бизнесам, для которых доступ к современным технологиям зачастую ограничен. В Яндексе считают, что новые условия помогут сделать цифровые инструменты более доступными и снизить барьер входа для тех, кто только начинает предпринимательскую деятельность.

Руководитель стратегического маркетинга бизнес-группы Поиска и Рекламных технологий Анастасия Тихонова подчеркнула, что цель программы — не просто увеличить количество пользователей сервисов Яндекса, а создать устойчивую экосистему, где предприниматели смогут развивать бизнес на равных условиях с крупными игроками. По её словам, именно такие инициативы способствуют развитию региональной экономики и повышают конкурентоспособность малого бизнеса.

Контекст

Принять участие в инициативе предприниматели смогут до конца 2025 года. Подать заявку можно на сайте Яндекса, после чего компания предоставит индивидуальные рекомендации и доступ к набору инструментов для продвижения и ведения бизнеса.

Новая программа станет одной из самых масштабных инициатив Яндекса в сфере поддержки предпринимательства за последние годы. В компании рассчитывают, что проект позволит тысячам бизнесов по всей стране ускорить цифровую трансформацию и повысить эффективность работы в условиях растущей конкуренции на онлайн-рынке.