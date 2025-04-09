«Яндекс Карты» запустили ИИ-рекомендации в городах
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Как это работает? «Теперь нейросеть изучает места за пользователей — от сетевых ресторанов в городах до популярных локаций в небольших населенных пунктах, — чтобы рекомендовать наиболее подходящие для конкретной ситуации. Рекомендации доступны на главном экране приложения: в виде фотометок на карте и в формате ленты под поисковой строкой», — уточнили в пресс-службе.
В компании отметили, что новый формат рекомендаций упрощает выбор — под поисковой строкой в ленте есть категории «Поесть», «Выпить», «Развлечься» и «Погулять». Кроме того, в ленте и на карте у фотометок добавлены краткие пояснения от YandexGPT, например, «развлекательный центр с баром прямо в бассейне» или «мини-парк в японском стиле».
Пользователи могут делиться понравившимися местами. Их также можно сохранять в закладки, а если место не интересно — скрыть его, нажав кнопку «Не показывать». При подборке мест нейросеть учитывает день недели, время дня, а также находится ли человек в своем городе или в поездке. Рекомендации доступны пользователям, которые вошли в аккаунт «Яндекса».
- В декабре прошлого года в «Яндекс Картах» появилась функция построения маршрутов внутри зданий. Опция доступна во всех городах-миллионниках России.
Фото на обложке: fifg / Shutterstock / FOTODOM
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