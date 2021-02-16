«Яндекс» запустил конкурс для создания офиса будущего

«Яндекс» запустил конкурс по сбору идей для создания новой концепции офиса будущего — для удаленной и смешанной работы. Победители смогут реализовать свои идеи в офисах компании, а также получат призы, в том числе денежные, выяснило RB.ru.

Принять участие могут как профессиональные дизайнеры и архитекторы, так и студенты и молодые специалисты.

От участников конкурса ждут предложений по организации рабочего пространства, которые смогут обеспечить комфортную и эффективную работу сотрудников офиса с коллегами на удаленке.

«В "Яндексе" верят, что один из главных трендов офисной работы — это эффективные коммуникации, которые сочетают в себе онлайн и офлайн режимы, ИТ-мобильность и акустический комфорт», — говорится в описании конкурса.

Сроки проведения конкурса:

16 марта 2021 года — дедлайн подачи проектов для идей, концептов и «быстрых идей», не требующих глубокой проработки;

16 апреля 2021 года — дедлайн подачи проектов реорганизации и трансформации имеющихся офисных пространств, а также готовых продуктов и решений;

апрель 2021 года — объявление победителей конкурса.

Для того, чтобы стать участником конкурса, требуется пройти регистрацию.

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