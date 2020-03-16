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«Яндекс» создал карту распространения коронавируса

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

«Яндекс» представил карту распространения коронавируса в России и в мире. Она в режиме реального времени показывает, в каких странах сколько случаев заражений, выздоровлений и смертей зафиксировано.

«Яндекс» создал карту распространения коронавируса

Карта создана на базе картографического сервиса «Яндекса». Используются данные Роспотребнадзора и американского университета Джона Хопкинса, пишет РБК.

Карта распространения коронавируса

На момент публикации новости, в России зафиксировано 63 случая заражения коронавирусом, выздоровели три человека. Больше всего заболевших в Москве — 25 человек, еще семь — в Московской области, пять — в Санкт-Петербурге.

По три случая заражения коронавирусом зафиксировано в Липецке и Калининграде, по два — в Ленинградской и Тюменской областях и Кемерово. По одному пациенту с диагнозом коронавирус в Забайкальском, Краснодарском, Пермском крае, на Чукотке, а также в Нижнем Новгороде и Белгороде.

Всего в мире новым вирусом болеют 162 тысячи человек. Выздоровели 75 тысяч человек, умерли — 6 тысяч заболевших.

Фото: MelnikovSergei / Shutterstock

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