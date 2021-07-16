«Яндекс» закрыл сделку по покупке банка «Акрополь» и стал его 100-процентным акционером. К «Яндексу» перешли все лицензии «Акрополя».
Сумма сделки составила 1,1 млрд рублей, в том числе 75 млн в качестве премии к капиталу за покупку.
«Лицензии “Акрополя” позволят компании развивать направление финансовых сервисов и создавать новые продукты для пользователей и партнеров», – отметили в пресс-службе «Яндекса».
«Яндекс» подал ходатайство об одобрении сделки в Банк России 28 апреля. Банк сделку утвердил.
Банк «Акрополь» занимает 330 место в списке крупнейших по активам банков России – они оцениваются в 1,24 млрд рублей.
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