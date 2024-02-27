«Яндекс» открыл набор в бесплатную летнюю школу для начинающих программистов. Компания расширила перечень доступных направлений до пяти – в этом году можно будет пройти курс на аналитика-разработчика.
«Яндекс» начал открыл набор в летнюю школу для студентов и начинающих программистов.
Компания ведет набор по пяти направлениям – мобильная разработка на Android, iOS, Flutter, бэкенд-разработка на Java, Python, C++, Go, разработка интерфейсов, менеджмент, аналитика-разработка.
Подавшим заявку претендентам придется выполнить тестовое задание, которое они получат 13 марта. Затем нужно пройти собеседование – участников школы объявят в конце мая.
Первая часть обучения пройдет в онлайн-формате с 11 июня по 31 августа. Студенты будут посещать лекции и выполнять практические задания под руководством наставника.
Вторая часть обучения пройдет в офлайн-формате в офисах «Яндекса» в Москве, Петербурге, Екатеринбурге. Успешным на первом этапе студентам оплатят дорогу и проживание.
Подать заявку на участие можно на сайте проекта, они принимаются до 12 марта.
Фото на обложке: Jacob Lund /
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