«Яндекс Маркет» повышает ставки — увеличивает в 3 раза максимальную выплату ПВЗ
С 1 августа Яндекс Маркет пересматривает условия для владельцев пунктов выдачи заказов — тех, кто открылся после апреля 2023 года или только собирается. Новая модель оплаты предполагает до 750 рублей за каждый выданный заказ, что втрое больше прежнего лимита в 250 рублей. Это уже не подушка, а внятный стимул — даже для запуска точки в «тихом» районе.
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Финансовый апгрейд для ПВЗ
Ранее новым партнёрам начисляли 5% от суммы товара, но с ограничением в 250 ₽ на одну выдачу. Теперь верхнюю планку подняли в три раза — и это уже звучит как приглашение в бизнес, а не как сервисное вознаграждение. Изменение распространяется на всех участников, зашедших после апреля 2023 года, включая будущих франчайзи.
Расширение географии и субсидии — до 1,8 млн ₽
По данным Маркета, за июнь 2025 года сеть брендированных пунктов выросла на 25% в годовом выражении. Чтобы закрепить этот темп, субсидии за открытие ПВЗ теперь доступны не только в мегаполисах, но и в более чем 100 новых городах: от Омска и Пензы до Липецка, Ижевска и Красноярска.
В компании отметили, что для поддержки партнёров разработана интерактивная карта: на ней можно выбрать регион и увидеть, какие дотации действуют. Размер субсидии зависит от конкретной локации, а максимальная выплата на старте может достигать 1,8 млн рублей. В приоритете — зоны с высоким спросом и нехваткой точек выдачи.
Контекст
На фоне роста e-commerce логистика становится полем битвы. У кого ближе ПВЗ — тот выигрывает в доставке, снижает издержки и удерживает клиента.
Для Яндекса это способ усилить своё присутствие офлайн, укрепить контроль над последней милей и повысить операционную эффективность. Для партнёров — это шанс зайти в понятный бизнес с быстрой окупаемостью и стабильным потоком заказов с первой недели.
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