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«Яндекс Маркет» запустил персональные витрины продавцов

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Михаил Зеленин
Михаил Зеленин

Редактор новостного блока

Михаил Зеленин

«Яндекс Маркет» представил персональные витрины продавцов, на которых селлеры смогут размещать ассортимент, баннеры, а также воспользоваться фильтрами и продвигать страницу с помощью «Яндекс Маркета» и «Яндекс Директа». Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса.

«Яндекс Маркет» запустил персональные витрины продавцов
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Запуск такой витрины бесплатный для любого продавца площадки вне зависимости от ассортимента и оборота. Витринные страницы, по задумке сервиса, должны аккумулировать аудиторию вокруг конкретной линейки продуктов или конкретного магазина. «Маркет» также разрабатывает функцию запуска собственной программы лояльности.

Сервис также подчеркнул, что до 3% всех покупок на маркетплейсе уже проходят через витрины магазинов, а те покупатели, которые уже приобретали товары через них, стали делать это в два раза чаще.

«Теперь покупатели, которые пришли на площадку за конкретным брендом и его ассортиментом, будут искать товары непосредственно на новой витрине и не увидят там предложений от конкурентов», — отметил руководитель B2B направления компании Владимир Пернай.

Ранее «Яндекс Маркет» протестировал функцию витрин, создав страницу «Находки из Китая», на которой размещено более 1 млн товаров с доставкой из КНР.

Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock

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