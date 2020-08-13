Офис «Яндекса» в Минске заблокировали неизвестные вооруженные люди

В четверг, 13 августа, неизвестные люди в форме заблокировали офис «Яндекса» в Минске. В компании подтвердили информацию о блокировке офиса и сообщили, что выясняют детали произошедшего. Также силовики нагрянули в офис Uber, пишет РБК.

В Uber подтвердили обыски в офисе.

По данным ТАСС, в офисе «Яндекса» находится несколько сотрудников.

«Неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офисы "Яндекса" в Минске. Офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри», — рассказал агентству источник, близкий к компании.

РИА Новости передает, что неизвестные пришли в два офиса — «Яндекс» (отделы разработки и сервисов) и водительский хаб «Яндекс.Такси». В офисах работает несколько человек, так как с марта компания на удаленке.

По словам источника агентства, в офисе были только охранники, дежурные и ключевые специалисты, поддерживающие работу офисов. О требованиях пришедшие не сообщили, с сотрудниками в офисах связи нет.

Офис «Яндекса» в Беларуси был открыт в 2011 году. Он расположен в Минске на проспекте Дзержинского. Там работают около 120 человек. Они занимаются развитием поисковика, рекламного сервиса, «Почты» и «Картинок».

В 2018 году произошло объединение бизнеса перевозок такси «Яндекса» и Uber в России, Беларуси, Казахстане, Грузии, Азербайджане и Армении. Офисы компаний работают в Беларуси совместно, уточнили в «Яндексе».

Напомним, с 9 августа в Беларуси проходят акции протеста после президентских выборов. Демонстрации уже переросли в столкновения с полицией.

Обновление: в Следственном комитете и Департаменте финансовых расследований комитета госконтроля Беларуси опровергли обыски в офисах «Яндекса» и Uber в Минске.