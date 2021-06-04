«Яндекс» поможет МГУ модернизировать учебный процесс

«Яндекс» и МГУ имени М. В. Ломоносова заключили соглашение о партнёрстве в ходе Петербургского международного экономического форума. Компания поможет университету с модернизацией учебных и исследовательских процессов, а также поддержит молодых учёных.

Свои подписи под документом поставили генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина и ректор университета Виктор Садовничий, сообщили RB.RU в «Яндексе».

Основными направлениями работы «Яндекса» в МГУ заявлены цифровизация обучения, модернизация исследовательских процессов и поддержка молодых ученых. Также компания предоставит доступ студентам и сотрудникам университета к набору сервисов «Яндекс.360». Виктор Садовничий особо отметил, что технологии «Яндекса» помогут развивать науку и образование.

Елена Бунина также подчеркнула, что с помощью технологий можно сделать комфортную и увлекательную образовательную среду: по её словам, это повышает эффективность обучения.

МГУ — альма-матер многих сотрудников Яндекса, поэтому сотрудничество с университетом важно для нас. Цифровая трансформация крупнейшего российского вуза подтолкнет к развитию образования во всей стране.

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