«Яндекс Маркет» предупредил о мошеннической схеме со взломом кабинетов партнерских ПВЗ

«Яндекс Маркет» предупредил о новой мошеннической схеме со взломом кабинетов партнерских ПВЗ. Злоумышленники просят дать доступ к служебным аккаунтам, после чего наносят ущерб пункту выдачи заказов.

Мошенники организовали схему кражи доступа к личным кабинетам партнерских пунктовы выдачи заказов. Об этом сообщили в «Яндекс Маркете».

Злоумышленники представляются специалистами службы поддержки маркетплейса и просят дать доступ к служебным аккаунтам владельца ПВЗ. «Яндекс Маркету» известно о нескольких случаях взлома кабинетов по этой схеме.

В «Яндекс Маркете» подчеркнули, что сотрудники маркетплейса не запрашивают данных для доступа к кабинету.

«Если действия людей, представляющихся сотрудниками Маркета, кажутся вам подозрительными — попросите поддержку через чат в личном кабинете», — отметили в «Яндекс Маркете».

Маркетплейс рекомендовал решать операционные вопросы через поддержку в личном кабинете, а также проводить аудит доступов в личные кабинеты ПВЗ.

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