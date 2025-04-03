«Яндекс» запустил сервис, конкурирующий с продуктами Google и ChatGPT

«Яндекс» представил бета-версию сервиса «Нейроэксперт», предназначенного для работы с документами, презентациями, аудио- и видеофайлами, таблицами и ссылками из интернета, сообщили РБК в пресс-службе компании. Там утверждают, что он сможет конкурировать с сервисами Google и ChatGPT.

Возможности сервиса. «Нейроэксперт» создает из загруженных материалов базу знаний, которая позволяет находить ответы на вопросы, пересказывать содержание документов, делать выводы, сравнения и генерировать тексты в нужном стиле. Пользователи могут задавать вопросы в режиме диалога, а сервис будет отвечать исключительно на основе загруженных данных, не добавляя сторонней информации. Базы знаний в сервисе организованы по принципу облачных папок, которыми можно делиться по ссылке.

Планы на будущее. Сейчас есть лимит на число загружаемых файлов и ссылок, но после завершения бета-теста он будет увеличен. «Яндекс» планирует выпустить расширенную версию «Нейроэксперта» для бизнеса, которая включит в себя поиск в корпоративных базах данных, систематизацию работы, упрощение адаптации сотрудников и повышение их эффективности.

Компания будет зарабатывать на сервисе через подписную модель, предоставляя доступ к расширенным функциям, и через продажу решений on-premise — интеграцию «Нейроэксперта» в контур организации-заказчика.

В «Яндексе» отметили, что сервис ориентирован на тех, кто работает с большими объемами информации. Например, «Нейроэксперт» может помочь студентам при подготовке к экзаменам, а также преподавателям при создании цикла лекций, уточнили в компании.

В конце марта «Яндекс» выложил в открытый доступ новую версию ИИ-модели YandexGPT 5 Lite. В компании говорили, что она лучше предыдущей версии Pretrain, которая требовала дополнительного обучения под задачи пользователя.

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