«Яндекс» отказался от QR-кодов на «Даче»

С 22 июля подписчикам «Яндекс Плюс» доступна расширенная программа летнего пространства для отдыха и развлечений — «Плюс Дача», которое оборудовали в московском Парке Горького. Теперь все мероприятия проходят с рассадкой 50% от заполняемости площади, QR-коды на входе проверять больше не будут.

Утро на «Плюс Даче» теперь будет начинаться с комплекса упражнений приветствия солнцу и занятия йогой от преподавателей студий «Материал», NYM yoga и Yoga Space.

Кроме того, теперь подписчики сервиса смогут слушать лекции от «Яндекс. Практикума». Например, о том, как перепридумать себя и свои проекты, которую проведет карьерный консультант Алена Владимирская.

Пространство «Плюс Дача» открылось в начале июля и будет работать до конца сентября. Его создали на месте летнего кинотеатра в Парке Горького. В планах — провести киномарафоны и показать на большом экране мистический сериал «Топи» и комедийный «Я не шучу».

Еще одна новинка для подписчиков — камерный фестиваль «Свежий урожай». Это совместное мероприятие «Яндекс Плюс» и «Яндекс. Музыки». Его участниками стали музыканты фестивалей, которые были запланированы на лето, но не состоялись из-за антиковидных ограничений. В список вошли инди-поп-коллектив TIHOTIHO, рок-группа «Мусор», музыкальный инди-проект «Сверкай», дрим-поп-группа (прим. — поджанр инди-и альтернативного рока) Mashmellow, а также шугейз-группа (прим. — разновидность инди-рока) krasochnobledno.

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